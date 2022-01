Guten Tag,

auch bei der Talbrücke Rinsdorf wird ein Querverzug durchgeführt, diesmal wird aber die gesamte Brücke einschließlich Fundamente und Pfeiler verzogen. Und hier wäre genau wie bei all den anderen Brücken ein seitlich verschwenkter Neubau möglich gewesen. Man macht bei den Brücken im Zuge der Sauerlandlinie halt ein paar millionenteure Experimente. Glaubt ewt. jemand diese teuren Maßnahmen könnten ein Exportschlager für unsere Brückenbaufirmen werden ? Glaubt da wirklich ein anderes Land würde diesen Unsinn nachmachen. Warum auch es geht halt schneller und preiswerter bei einem seitlichen Neubau. Das ist wie bei den sichersten Automkraftwerken Europas, vielleicht Weltweit, wir brechen diese einfach ab und wundern uns noch darüber das andere Länder nicht so dämlich sind wie wir.

Was ist bei uns los ? Warum können ein paar Häuptlinge bei uns so einen Mist verzapfen ? Wir kriechen lieber dem Kriegstreiber Putin in den Allerwertesten und kaufen sein Blutgas.

Macht so weiter baut noch tausend Windkraftwerke und bebaut die Äcker und Felder mit Voltaikanlagen, bezahlt den Überfluß - Zappelstrom, bei viel Sonne und Wind, bei Abnahme anderen europäischen Länder. Bei Dunkelflaute kaufen wir dann den Atomstrom aus ihren Uralt Atomkraftwerken. Leute, Leute wie wollt ihr das einem halbwegs intelligenten Mitteleuropäer, oder euren eigenen Kindern erklären ?

Ich kann das nicht.

