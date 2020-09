Nach dem beschlossenen Atomausstieg und dem bevorstehenden Ende der Kohleverstromung müsse beim Ausbau der Erneuerbaren Energien Tempo zugelegt werden, meint der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete René Röspel. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) habe die Energiewende in den letzten zwei Jahrzehnten zwar stark vorangetrieben, aber auch zu hohen Strompreisen geführt und Menschen mit niedrigen Einkommen stark belastet.



Wie der weitere Ausbau Erneuerbarer Energien sozial gerecht finanziert und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen geschützt werden kann, will die SPD-Bundestagsfraktion in einem Online-Dialog am Montag, 7. September, von 10 bis 11.30 Uhr mit Experten diskutieren.

„Interessierte sind herzlich eingeladen, ihre Fragen und Anregungen während des Dialoges online über ein Textfeld mitzuteilen“, fordert Röspel Bürger zur Teilnahme auf. Dazu ist eine Anmeldung bis spätestens 4. September erforderlich. Das ist auf der Homepage https://t1p.de/EEG-Diskussion möglich, wo auch Einzelheiten zur Veranstaltung stehen.