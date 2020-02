Demonstration gegen den Neujahrsempfang der AfD in Münster*

Auch in jedem Jahr wurde erneut am Freitag, den 07. Februar 2020 gegen den AfD-Neujahrsempfang protestiert. Das Bündnis "Keinen Meter den Nazis Münster" hatte zu den Protesten aufgerufen. Es ging dabei um die neue Idee, die Zugänge rund um das Rathaus wurden aktiv zu blockiert. Wieder sollte ein

deutliches Zeichen gegen Rechts gesetzt werden.

Am späten Nachmittag versammelten sich immer mehr Demonstranten in die Innenstadt Münsters. Viele Geschäfte am Prinzipalmarkt schlossen ihre Pforten. Ein Großaufgebot der Polizei sorgte für die Sicherheit aller Beteiligten. Gegen Abend versuchten einige DemonstrantInnen durch die Absperrung zu gelangen, jedoch blieb die Lage ruhig und überschaubar.

Der Protest der DemonstrantInnen war im Rathaus-Festsaal deutlich zu hören. Einzelne und Gruppen, Senioren und Studenten, Eltern und Kinder demonstrierten gemeinsam gegen die AfD. Meinungsäußerungen wie: "Jetzt wird es Zeit, dass wir aufstehen, um einen Dammbruch zu verhindern." , waren zu hören. Die MünsteranerInnen und andere TeilnehmerInnen wollten zeigen, dass Münster bunt und jede Nation willkommen ist. Münster ist das Gegenteil von dem, was die AfD fordert," so einer der Demonstranten.

Fotos/ Copyright: Birgit Leimann - Münster in Bildern 📷