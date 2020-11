Mit großer Dankbarkeit, Wehmut und ebenso großer Zuversicht verabschiedeten die beiden SPD-Ortsvereine Haspe und Westerbauer jüngst am Hasper Torhaus Dietmar Thieser aus seinem herausragenden Amt als Bezirksbürgermeister, das er über ein Jahrzehnt ausübte. Als Mitglied der Bezirksvertretung und als neugewählter Bürgermeister der Stadt Hagen wird Dietmar Thieser seine politische Arbeit für „sein Haspe“ gleichwohl auch in Zukunft engagiert fortsetzen.

„Hier sind wir zu Hause, hier arbeiten, leben und feiern wir. Inmitten der Menschen, denen unser lebens- und liebenswerter Stadtbezirk Heimat ist.“ Mit diesem Motto, das seine enge Verbundenheit zu den Bürgern ausdrückt, trat Dietmar Thieser 2009 erstmals das Amt des Bezirksbürgermeisters im Hagener Westen an und überzeugt die Hasper seither mit seiner anpackenden und verbindenden Art. So wurden seine regelmäßigen Bürgerveranstaltungen in den Hasper Wohnquartieren zu einem echten Bindeglied zwischen Bürger, Politik und der Bezirksvertretung.

Zukunftsdenken und Gemeinsinn stehen seit seinem Amtsantritt in Haspe ganz oben auf der Agenda des scheidenden Bezirksbürgermeisters. Sein konsequenter Einsatz für den heimischen Sport, die Bildungseinrichtungen im Stadtbezirk sowie das Heimat- und Brauchtumswesen bleiben ganz besonders in bester Erinnerung und werden mit seiner Stimme in der Bezirksvertretung auch zukünftig aktiv fortgeführt.

Nach einer Ära mit vielen Erfolgen und Höhepunkten wie die Erschließung der Brandt-Brache oder zuletzt der traumhaften „Hasper Lichter“ freut sich Dietmar Thieser besonders darüber, dass es ihm und seinen politischen Mitstreitern im Hagener Westen gelungen ist, den Erhalt und damit die Sanierung von Haus Harkorten noch vor seinem Wechsel ins Hagener Bürgermeisteramt auf den Weg gebracht zu haben. Seinem Nachfolger im Amt des Bezirksbürgermeisters, Horst Wisotzki, wünschte Dietmar Thieser ganz persönlich sowie für Haspe alles Gute und viel Erfolg, für den beide Parteifreunde in ihren neuen Funktionen auch zukünftig gemeinsam mit ihrer Hasper SPD kämpfen werden.