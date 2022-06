Die Zweckverbandsversammlung der Spar-kasse HagenHerdecke stimmte der Fusion mit der Sparkasse Lüdenscheid jetzt zu. Letzte Woche hatte bereits der Lüdenscheider Zweckverband für die Fusion votiert. Damit erfolgt die Fusion der beiden Häuser, vorbehaltlich der aufsichtsbehördlicher Zustimmung, zur Sparkasse an Volme und Ruhr am 31. August 2022, vermögensrechtlich rückwirkend zum 1. Januar 2022.

Die Vorstände der beiden Sparkassen freuen sich auf ein neues Kapitel. „Zwei leistungsstarke Partner schließen sich zusammen und stellen damit die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft“, betonte Markus Hacke, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Lüdenscheid.

Frank Walter, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse HagenHerdecke, fügte hinzu: „Angesichts der Herausforderungen in den nächs- ten Jahren haben zwei Sparkassen zueinander gefunden, die sich hervorragend ergänzen“.