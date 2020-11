Mit Leuchtaktionen in über 100 Städten und Kommunen macht Zonta am heutigen Mittwoch, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen (auch Orange Day genannt), auf diese Menschenrechtsverletzungen aufmerksam und fordert zu entschlossenerem Handeln auf.



In Hagen wurden ab 17 Uhr der Rathausturm, das Theater, das Kunstquartier, die Villa Post, der Schornstein der Elbershallen, die Fernuni, die Johanniskirche und andere Gebäude in Orange erstrahlen, um der Forderung nach einer konsequenten Umsetzung de Istanbul-Konvention Nachruck zu verleihen.

Symbolisch für die Anzahl der Frauen, die in 2019 in NRW durch häusliche Gewalt zu Tode kamen, stellen die Mitglieder des Runden Tisches gegen häusliche Gewalt an Frauen in der Innenstadt Grablichter auf.