Neue Gesichter im Landtag Nordrhein-Westfalen: In der Plenarsitzung am vergangenen Mittwoch hat André Kuper, Präsident des Landtags, Dr. Anette Bunse, Frederick Cordes, Helmut Diegel und Ralf Nettelstroth als neue Abgeordnete des Parlaments verpflichtet.

Helmut Diegel rückt von der CDU-Landesliste für Arne Moritz nach, der zum Bürgermeister von Lippstadt gewählt wurde. Helmut Diegel ist 64 Jahre alt, Unternehmensberater, kommt aus Hagen und war von 2005 bis 2010 Regierungspräsident der Bezirksregierung Arnsberg.

Bereits von 1985 bis 2005 saß Helmut Diegel für die Christdemokraten im Landtag und war zehn Jahre lang finanzpolitischer Sprecher. Der 64-Jährige wurde bereits als designierter NRW-Finanzminister gehandelt, doch der damalige NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers entschied sich Helmut Linssen. Dafür bekam Diegel den Posten des Regierungspräsidenten in Arnsberg.

Bei der Landtagswahl 2017 trat Helmut Diegel erneut für die CDU im Wahlkreis 103 (Mitte/Nord/Hohenlimburg) an. Er scheiterte jedoch an den langjährigen Landtagsabgeordneten Wolfgang Jörg von der SPD. Da Diegel keinen vorderen Listenplatz belegte, konnte er das Thema NRW-Landtag ad acta legen. Zumindest für drei Jahre...

Der Präsident des Landtags, André Kuper, gratulierte den neuen Abgeordneten und wünschte ihnen viel Erfolg: „Auf eine gute Zusammenarbeit zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger Nordrhein-Westfalens.“