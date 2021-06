Die CDU Ennepe-Ruhr hat in der vergangenen Woche bereits die ersten Weichenstellungen für die Landtagswahl im Mai 2022 gelegt. Nachdem für die kommende Bundestagswahl Hartmut Ziebs im letzten Jahr als Kandidat für den Bundestagswahlkreis 139 aufgestellt worden war, sind nunmehr auch die Kandidaten für die Landtagswahl im nächsten Jahr bereits benannt.



Beginnend am 1. Juni 2021 im Wetteraner Stadtsaal fanden sich die rund 40 gewählten Vertreterinnen und Vertreter der CDU – unter strenger Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen – zusammen, um den Kandidaten für den Wahlkreis 105, der die Städte Hattingen, Schwelm, Sprockhövel und Wetter umfasst, aufzustellen. Die Anwesenden schenkten dabei Christian Brandt ihr Vertrauen. Dieser konnte sich gegen Mitbewerberin Yasemin Torun durchsetzen. Der 44-jährige Berufschullehrer aus Herdecke engagiert sich bereits seit 2004 als Ratsherr und seit der letzten Kommunalwahl als Kreistagsmitglied und wird als Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) im Kreis und im Bezirk Ruhr und als Mitglied des CDU-Kreisvorstandes für seine Arbeit und sein Engagement geschätzt. Christian Brandt möchte sich nunmehr im Landtag NRW einbringen, insbesondere für eine gute Kinder-, Jugend- und Familienpolitik, Bildungs- und Sicherheitspolitik und nicht zuletzt auch für solide Finanzen. Dabei hat er stets die Interessen der Arbeitnehmer im Blick.

Im Anschluss wurde in der Aula Alte Geer in Gevelsberg von den Vertreterinnen und Vertreter der CDU der Kandidat für den Wahlkreis 104, der neben den Städten Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg auch Teile von Hagen umfasst, Alexander Ebbert aus Breckerfeld mit 100 % der Stimmen gewählt. Alexander Ebbert engagiert sich vielfältig in der Politik, so auch als Ratsherr in Breckerfeld. „Für mich ist es eine Herzenssache, mich für die Interessen und Belange der Bürgerinnen und Bürger einzusetzen“, so der 28-Jährige Industriefachwirt. Alexander Ebbert hatte in seiner Vorstellungsrede bereits einige seiner Pläne kundgetan. So liegt ihm die heimische Wirtschaft am Herzen, Ökonomie und Ökologie seien dabei keine Gegensätze. Neben einer industriepolitischen Strategie möchte sich Ebbert besonders den Themen Schule und Bildung sowie Digitalisierung widmen.

Am 2. Juni wurde schließlich die Kandidatin für den dritten Wahlkreis im Kreisgebiet, Nr. 106, der Herdecke und Witten umfasst, aufgestellt. Hier wurde die 29-jährige Sarah Kramer gewählt. Im Forschungs- & Entwicklungszentrum Witten sprachen ihr die Vertreterinnen und Vertreter ihr vollstes Vertrauen aus, sie erhielt 100 % der Stimmen. Die in der Wittener Kommunalpolitik engagierte Polizeibeamtin erklärte in ihrer Vorstellung die Innere Sicherheit zu ihrem Hauptthema. Auch möchte sie den Ausbau einer zukunftsfähigen Verkehrs- und Digitalinfrastruktur mit vorantreiben.

Der CDU-Kreisvorsitzende Dr. Ralf Brauksiepe gratulierte allen drei Kandidaten. „Ich freue mich, dass wir ein junges und dennoch so erfahrenes Team für die Landtagswahl im kommenden Jahr aufstellen konnten. Die Kandidaten werden nun die Zeit nutzen, um sich den Wählerinnen und Wählern vorzustellen. Mit ihrem großen Engagement in der Partei und darüber hinaus sind sie die richtigen Kandidaten für die Wahl des 18. Landtages NRW.“

Zu den Personen

Christian Brandt:

Christian Brandt wurde 1977 in Dortmund geboren und lebt mit seiner Frau und drei Kindern in seiner heutigen Heimatstadt Herdecke. Er studierte an der Universität in Siegen und graduierte mit Diplom als Sozialpädagoge. Zunächst arbeitete er in verschiedenen Wohlfahrtsverbänden, unter anderem in den Bereichen Betreuungswesen, der Drogenberatung, der aufsuchenden Sozialarbeit und in der Jugendberufshilfe. Seit 2004 ist er als Berufsschullehrer tätig.

Christian Brandt engagiert sich seit über fünfzehn Jahren in der CDU, seit 2004 als Ratsmitglied (u. a. als Vorsitzender im Jugendhilfeausschuss) und seit 2020 als Kreistagsmitglied (u. a. im Ausschuss für Schule, Bildung und Integration und im Ausschuss für Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Inklusion). Seit 2013 ist er Vorsitzender der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) Ennepe-Ruhr und seit 2019 Vorsitzender der CDU Sozialausschüsse im Ruhrgebiet, auch ist er Mitglied des CDA Landes- und Bundesvorstandes.

Alexander Ebbert:

Alexander Ebbert wurde 1992 in Hagen geboren und wuchs in Breckerfeld auf. Alexander Ebbert besuchte die Grundschule Breckerfeld, die St. Jacobus Realschule in Breckerfeld und absolvierte später am Wirtschaftsgymnasium in Hagen-Hohenlimburg das Wirtschaftsabitur. Dem Abitur schloss der 28-jährige eine Lehre als Industriekaufmann bei einem marktführenden Unternehmen aus der Branche der Elektroinstallationstechnik in Lüdenscheid an, später wurde er durch die SIHK zu Hagen nach erfolgreicher Prüfung zum Geprüften Industriefachwirt IHK.

Im Jahr 2013 war er Mitbegründer der Jungen Union Breckerfeld und von 2013 bis 2017 als Beisitzer im Kreisvorstand der JU Ennepe-Ruhr aktiv. 2013 wurde er auch als Sachkundiger Bürger für die CDU Breckerfeld nominiert. Bei der Kommunalwahl 2014 trat er in Breckerfeld für den Stadtrat an und gewann seinen Wahlbezirk direkt, so auch bei der Kommunalwahl 2020.

Sarah Kramer:

Sarah Kramer wurde 1992 in Witten geboren, wo sie seither wohnt. Sie besuchte die Vormholzer Grundschule und absolvierte 2011 an der Hardenstein Gesamtschule ihr Abitur. Daran schloss sie ihr Duales Studium bei der Polizei NRW und ist seit 2014 Polizeibeamtin bei der Polizei Bochum. Dort hat sie in mehreren Stationen vom Wachdienst, der Einsatzhundertschaft und nun der Führungsstelle der Verkehrsdirektion gearbeitet.

Im Rahmen der Kommunalwahl 2020 wurde sie in den Rat der Stadt Witten gewählt und engagiert sich insbesondere in den Ausschüssen für Mobilität, Verkehr und Sport. Im Fraktionsvorstand ist sie für den Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.