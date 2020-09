Nach bester Tradition nimmt Oberbürgermeister Erik O. Schulz in diesen Tagen an den jeweils letzten Sitzungen der Bezirksvertretungen teil, um langjährige Mitglieder unter anderem mit der Ehrennadel der Stadt Hagen für ihr kommunalpolitisches Engagement auszuzeichnen sowie ausscheidende Bezirksvertreter zu verabschieden.



Bei seinen Besuchen in Haspe, Mitte, Hohenlimburg und Eilpe/Dahl bedankte sich OB Schulz für den zum Teil seit mehr als drei Jahrzehnten andauernden Einsatz der Mandatsträger für die Belange der Bürgerinnen und Bürger: "Sie haben viel Zeit, Kraft und Energie aufgewandt, um Ihrer Tätigkeit in den Bezirksvertretungen verantwortungsvoll nachgehen zu können", so der Hagener Oberbürgermeister. "Mit der Wahrnehmung Ihres ehrenamtlichen kommunalpolitischen Mandates sind Sie im besten Wortsinn das Herz und der Motor einer wahrlich aktiven und selbstbewussten Bürgergesellschaft. Womit unsere Stadt heute punkten kann und welch positive Fortentwicklung sie genommen hat: An all dem haben Sie aktiv mitgewirkt!"

OB Schulz bedankte sich ausdrücklich für die konstruktive Zusammenarbeit über die mehr als sechs Jahre der jetzt zu Ende gehenden Amtsperiode: "Sie haben viel zu einem guten Klima zwischen Rat, Bezirksvertretung und der Verwaltung beigetragen. Selbstverständlich waren wir nicht immer einer Meinung - das gehört sich auch so. Aber Auseinandersetzungen gehören zur Demokratie und befördern nicht selten den Entscheidungsprozess. Sie haben stets fair für Ihre Ziele gefochten!"

Zum Ende seiner Ausführungen machte Oberbürgermeister Schulz noch einmal deutlich, wie wichtig es insbesondere in diesen Zeiten ist, Nachwuchs für die Arbeit in den politischen Gremien der Stadt zu finden: "Kommunalpolitik ernsthaft zu betreiben, ist von jeher ein wirklich hartes Stück Arbeit, bei dem neben Ausdauer auch eine gehörige Portion Fingerspitzengefühl gefragt ist. Und es ist heute leider keine Selbstverständlichkeit, Menschen - und hier gerade und besonders jüngere Frauen und Männer - für diese Art eigenverantwortlichen Engagements zu begeistern und zu gewinnen. Aber dies muss uns gelingen. Denn nur auf diese Weise kann und wird unsere Demokratie auch weiterhin das sein, was sie fraglos ist: Die beste aller denkbaren Formen für ein lebens- und liebenswertes Miteinander in der Gesellschaft!"

In der Bezirksvertretung Haspe geehrt wurden: Bezirksbürgermeister Dietmar Thieser (SPD), Heike Bremser und Erika Enders (beide CDU) sowie Rita Huvers (SPD). Verabschiedet wurden: Udo Röhrig, Rita Huvers und Peter Mervelskemper (alle SPD), Erika Enders (CDU) und Silvia Baltuttis (HagenAktiv).

In der Bezirksvertretung Mitte geehrt wurden: Hildegund Kingreen (B90/Grüne), Ulrich Häßner (SPD), Hans-Joachim Geisler (FDP), Jürgen Thormählen (B90/Grüne), Klaus-Dieter Wetzel (SPD) sowie Bezirksbürgermeister Ralf Quardt (CDU). Verabschiedet wurden: Hildegund Kingreen und Jürgen Thormählen (beide B90/Grüne), Mehmet Cosgunoglu (CDU), Klaus-Dieter Wetzel (SPD) und Jacques Kempkens (AfD).

In der Bezirksvertretung Hohenlimburg geehrt wurden: Jochen Eisermann und Peter Leisten (beide CDU). Verabschiedet wurden: Bezirksbürgermeister Hermann-Josef Voss und Norbert Ullrich (beide CDU).

In der Bezirksvertretung Eilpe/Dahl geehrt wurden: Bezirksbürgermeister Michael Dahme (SPD), Peter Neuhaus, Dirk Heimhard und Katrin Kraja (jeweils CDU) sowie Christian Schulz (SPD). Verabschiedet wurden: Sabine Peddinghaus (CDU) und Eckhard Jobst (SPD).

Die Ehrungen und Verabschiedungen in der Bezirksvertretung Nord wird OB Erik O. Schulz anlässlich der letzten Sitzung in dieser Amtsperiode am 16. September vornehmen. Fotos: Stadt Hagen