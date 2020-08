Ein gelungener Einstand für eine neue Form der Bürgerbeteiligung – die Videokonferenz zu den Baugebieten „Im Langen Lohe“ und „Auf der Gehre“.



In derSpitze nahmen gestern Abend (27. August) bis zu 120 Bürger an der Konferenz teil, in der Mitarbeiter des Fachbereichs Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung der Stadt Hagen die Planungen erläuterten und Fragen beantworteten. Aufgrund der niedrigen Zutrittshürde, der Ortsunabhängigkeit und der Flexibilität der Beteiligung konnten Bürger zu Wort kommen, die sonst nicht oder kaum an Veranstaltungen vor Ort teilnehmen.

Auch die Rückmeldungen zu diesem Format waren durchweg positiv, so dass die Stadt dieses künftig auf weitere Verfahren in der Stadtplanung und darüber hinaus ausdehnen wird.