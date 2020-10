Kontinuität und Vertrauen prägten die konstituierende Sitzung der SPD-Ratsfraktion. Nach der Kommunalwahl gehören der neuen Fraktion nunmehr 13 Mandatsträger an, die gemeinsam die kommunalpolitische Arbeit der SPD in Hagen sowohl in den Ausschüssen als auch im Rat prägen werden.

Die Mandatsträger wählten Claus Rudel, der die bisherige SPD-Ratsfraktion seit vier Jahren angeführt hat, einstimmig zum Vorsitzenden der jetzt neu gebildeten Fraktion. Ziel sei es, für die konstituierende Sitzung des Rates am 5. November einen gemeinsamen Wahlvorschlag für die Besetzung der Ausschüsse und sonstiger Gremien zu erreichen.

Der SPD-Ratsfraktion gehören an: Claus Rudel (Vorsitzender), Vera Besten, Anja Engelhardt, Ramona Timm-Bergs, Fleming Borchert, Werner König, Christian Mechnich, Jörg Meier, Kevin Niedergriese, Timo Schisanowski, Martin Stange, Günter Stricker und Dietmar Thieser.