Die Stadt Hagen setzt in der kommenden Woche die ersten verkehrsplanerischen Maßnahmen im Zuge des Vergleichs mit der Deutschen Umwelthilfe um.

Zur Luftreinhaltung am Märkischen Ring wird am Montag, 16. März, die linke Linksabbiegerspur in der Heinitzstraße/am Emilienplatz gesperrt. Damit soll die schnellstmögliche Einhaltung des Schadstoffgrenzwertes erreicht werden.

Mit der Eröffnung der Bahnhofshinterfahrung sperrt die Stadt im Rahmen der Verkehrsreduzierung auf dem Graf-von-Galen-Ring am Dienstag, 17. März, die nicht mehr standsichere „Arbeitsamtsrampe“. Die Rampe wird aufgrund der neuen Bahnhofshinterfahrung, die als Umgehungsstraße für eine Entlastung des Innenstadtringes sorgt, daher nicht mehr vorrangig für den Verkehr benötigt.