Guten Tag,

im Lokalkompass Hagen, Rubrik Politik habe ich schon ab 2016 vor unnötigen teuren, umweltgefährdenden und zeitaufwendigen Querverzügen gewarnt.

Wir brauchen schnell eine neues Brückenbauwerk um weiteren Volkswirtschaftlichen Schaden zu verringern. Deutsche Ingeneurkünstler habe ich persönlich in meine akt. Dienstzeit kennengelernt, mit diesen kann man nicht schnell, sondern nur langsamen, teueren integralen Brückenbau betreiben. Aber wenns schnell gehen soll muß man halt auch mal ein-zwei Gänge zurückschalten. Zum Beispiel bauen die Chinesen in windeseile aber mit der sogenannten Einfeldmethode Brücken. ( Einfeld heißt ein Brückenelement geht von einem zum nächsten Pfeiler das nächste reiht sich an das nächste). Wichtig ist dabei nur der dichte Fugenverguß, aber dafür sind mittlerweile viele gute Produkte am Markt. Aber so eine stabile schnelle einfache Bauform, oder die in Hessen favorisierte Stahlverbundbauweise sind unseren Ingeneukünstlern zu einfach umzusetzen und bei einem Schaden zu schnell auszuwechseln. Goldene Luftschloßbrucken sind wichtiger als Funktionalität, Leute, Leute ich mußte Dinge mitansehen. Bei Intresse steht noch einiges im Lokalkompass, mir reichts langsam.

Räumt doch endlich einmal den gesamten Behördenapparat auf. Soviel Bresigkeit geht heute nicht mehr. Die hatten doch tatsächlich vor bei der Rahmeder Talbrücke den gleichen Schwachsinn wie bei der Lennetal- und ähnlich auch bei der Rinsdorf Talbrücke durchzuziehen, auch nach der Sperrung der Rahmeder Talbrücke. Über den öklogischen Fußabdruck eines Provisoriums habe ich auch schon berichtet.

Nun werdet wach und baut solide Brücken, wenn auch ewt. nicht ganz so schlank und schön, hier zählt Zeit und Zeit ist im warsten Sinn auch Geld. Eine Brücke in zwei Jahren gebaut ist natürlich auch preiswerter als eine in vier Jahren gebaute. Oder ?

Gruß

R. Paul