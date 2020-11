Im Hagen gibt es 767 aktuelle Coronafälle (Stand Freitag, 6. November, 9 Uhr). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 87 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt in Hagen bei 257,6 (Vortag 269,2).

1320 Bürger sind wieder geheilt. 16 Hagener sind an COVID-19 verstorben. Neun weitere Tote waren zwar mit COVID-19 infiziert, sind aber an einer anderen medizinischen Ursache verstorben.