Durch das immer höher werdende Verkehrsaufkommen, eine rücksichtslosere Fahrweise und die Zunahme von Einsätzen sind Rettungsdienstfahrzeuge im Notfalleinsatz immer größeren Unfallgefahren ausgesetzt. Um das eingesetzte Personal, nebst Patienten vor Unfällen zu schützen, führte der Rettungsdienst Wetter (Ruhr) / Herdecke am letzten Samstag erstmalig ein professionelles Fahrsicherheitstraining auf einem Übungsgelände in Selm durch.



Hier wurden mit Rettungswagen, Krankentransportwagen, Notarzteinsatzfahrzeugen und einem Mannschaftstransportwagen unterschiedlichste Fahrmanöver trainiert.

Bevor es auf den Sicherheitsparcour ging, erfolgte nach einem Frühstück, durch den Ausbilder H.-P. Moritz-Baier eine Einweisung in technische Grundlagen, Fahrphysik und Sicherheit.

Anschließend mussten mehrere Slalomstrecken fehlerfrei befahren und verschiedene

Brems- und Ausweichmanöver durchgeführt werden.

Die vom Trainer gestellten Aufgaben wurden von den Rettungsdienstmitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Bravour gelöst.

Alle zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren am Ende des Tages der Meinung, dass es eine interessante Fortbildung war, bei der die Zeit wie im Fluge verging.