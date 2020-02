Der neue Veranstaltungskalender für Senioren ist da. Für das erste Halbjahr 2020 enthält er eine Fülle nützlicher Termin-Tipps zu Fahrten oder Veranstaltungen.



Die Kalender liegen im Bürgerbüro, im Sozialamt, in Apotheken, bei Herdecker Ärzten, in den Begegnungsstätten Frühlingstraße und Westender Weg, im Sanitätshaus Schulz, in Cafés und in den Altenclubs aus. Außerdem ist er auf der Stadt-Homepage unter www.herdecke.de abrufbar.