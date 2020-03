Zur weiteren Begrenzung von Infektionswegen aufgrund der aktuellen Situation um das Coronavirus hat der Hagener Entsorgungsbetrieb (HEB) zum Schutz aller Nutzer sowie der Belegschaft beschlossen, die Wertstoffhöfe ab Freitag, 20. März, bis auf weiteres zu schließen. Dies betrifft die Anlieferung an der Fuhrparkstraße 14-20 (HEB) sowie an den Standorten Haspe und Obernahmer. Der HEB bittet darum, bereits jetzt die dringende Notwendigkeit der Nutzung zu überdenken und auf Anlieferungen zu verzichten.



Die Müllverbrennungsanlage (Am Pfannenofen) ist bereits ab Donnerstag, 19. März, für Privatanlieferungen geschlossen. Der HEB hat sich zum Schutz der Nutzer sowie seiner Mitarbeiter zu diesen Maßnahmen entschieden und bittet um Verständnis. Gewerbebetriebe, die aufgrund der individuellen Situation Anlieferungen vermeiden wollen, sollten sich mit dem HEB in Verbindung setzen, um Lösungen gemeinsam zu erarbeiten.