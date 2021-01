Schon bald stehen für viele Eltern und Erziehungsberechtigte, deren Kind Ende dieses Schuljahres die Grundschule verlässt, wieder wichtige Entscheidungen an: Welche weiterführende Schule soll der Sprössling besuchen? Der Anmeldungszeitraum bei den weiterführenden Schulen von Dienstag, 16. Februar bis Freitag, 19. Februar, sollte daher auf keinen Fall versäumt werden.



Die Realschule am Bleichstein, Hengsteyseestraße 25, plant ein Anmeldeverfahren auf zwei Wegen. Zum einen werden ab Anfang Februar die auszufüllenden Formulare auf der Homepage veröffentlicht und Eltern können dann die Anmeldung per Post verschicken. Zum anderen ist ein persönliches Anmeldeverfahren unter Berücksichtigung der Coronaschutzmaßnahmen in den Pavillons der Realschule von Dienstag, 16., bis Donnerstag 19. Februar, jeweils von 8.30 bis 12 Uhr und am Freitag von 8.30 bis 11 Uhr; zusätzlich am Dienstag von 15 Uhr bis 18 Uhr und am Donnerstag von 15 Uhr bis 17 Uhr vorgesehen. Beratungen zu Fragen des Schulübergangs finden telefonisch oder persönlich statt. Vorzulegen sind das letzte Halbjahreszeugnis (im Original und eine Kopie), zwei Passbilder und der Anmeldeschein mit Schulformempfehlung. Bei der Friedrich-Harkort-Schule Herdecke, Hengsteyseestraße 40, ist eine persönliche Anmeldung der Grundschüler zur Aufnahme in die Klasse 5 und der Absolventen der 10. Klasse der Haupt- und Realschule mit Qualifikationsvermerk zur Aufnahme in die Einführungsphase der Sekundarstufe II diff. Oberstufe vor Ort ist nach wie vor notwendig. Dies geht allerdings nur mit einem vorab vereinbarten Termin. Mögliche Termine sind über die Homepage www.fhs-herdecke.de buchbar. Die Anmeldeformulare sind ebenfalls dort ebenfalls zu finden. Fragen rund um die Anmeldung werden unter Tel. 02330/91870 beantwortet. Eltern und Erziehungsberechtigte bringen bitte das letzte Halbjahreszeugnis (im Original und eine Kopie), ein Passbild sowie den Anmeldeschein mit Schulformempfehlung mit. Die Anmeldung für die Einführungsphase der Sekundarstufe II wird unter dem Vorbehalt, dass am Ende des Schuljahres ein Zeugnis mit Qualifikationsvermerk erteilt wird, angenommen. Dieses Zeugnis ist bis zum 9. Juli einzureichen.