Zu einer Multivisionsshow durch die Welt mit den Schwerpunkten Fair-Trade-Produzenten, Naturwunder und Heiligtümer lädt die Volkshochschule Hagen (VHS) zusammen mit dem AllerWeltHaus am Mittwoch, 12. Februar, um 19 Uhr im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Weltbilder" ein. Der Treffpunkt ist im Allerwelthaus, Potthofstraße 22.

In Ghana, Israel, Palästina, Sri Lanka, Nepal und Ecuador besuchten die beiden Fotojournalisten Dr. Jutta Ulmer und Dr. Michael Wolfsteiner imposante Heiligtümer der fünf Weltreligionen. Sie begaben sich zum tiefsten Punkt und ins höchste Gebirge der Erde. Egal ob in trocken-kargen Savannen- und Wüstengebieten, an Traumstränden, in steilen Bergdörfern oder im wuchernd-grünen Regenwald - überall erhielten die zwei Fotojournalisten einzigartige Einblicke in das Leben von Fair-Trade-Produzenten. Sie halfen bei der Oliven-, Tee- und Bananenernte mit und lernten wie Klangschalen, Papier aus Elefantenkot sowie beduinische Webwaren herzustellen sind. Die Multivisionsshow präsentiert Fotos auf einer Großleinwand, inspirierende Erzählungen und stimmungsvolle Musik. Dabei handelt es sich um eine Liebeserklärung an den Planeten Erde. Die Show soll Mut machen, sich für eine gerechtere, friedlichere und menschlichere Welt zu engagieren.

Eine Teilnahme an der Veranstaltung kostet sechs Euro. Anmeldung unter Tel. 02331-207-3622 oder auch auf www.vhs-hagen.de/anmeldung möglich.