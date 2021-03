In der kommenden Woche beginnen die Bauarbeiten der AVU Netz in Alt-Wetter: In der Weststraße werden die Leitungen für Strom, Gas und Wasser erneuert.



Zusätzlich werden Lehrrohre für LWL-Leitungen (Glasfaser) gelegt. Während der Bauarbeiten werden Teile der Weststraße je nach Fortschritt der Arbeiten gesperrt. Geplante Fertigstellung ist Ende Juli 2021. Ausführendes Bauunternehmen ist die Firma Diedrich aus Gevelsberg. Neben der Leitungserneuerung für die sichere Energie- und Wasserversorgung werden zwei Kabelverteiler-Schränke ausgetauscht. Falls notwendig werden die Hausanschlüsse der Anwohner kostenlos erneuert. Staus und Verkehrsbeeinträchtigungen werden sich nicht immer vermeiden lassen. Die Leitungsnetze der AVU umfassen 3.688 Kilometer Strom-, 1.007 Kilometer Gas- und 1.262 Kilometer Wasserleitungen. Darüber hinaus verfügt die AVU Netz über mehr als 280 Kilometer Glasfasernetz mit einer

Vielzahl an Fasern, über die auch breitbandige Internetanbindungen von Kunden realisiert werden. Die AVU Netz bittet Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Mehr Informationen unter www.avu-netz.de.