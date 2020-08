Studieninteressierte haben weiterhin die Chance auf ihr Wunschstudium an der Fachhochschule Südwestfalen in Hagen. Die Hochschule hat die Bewerbungsfristen für ihre Bachelor-Studiengänge bis zum 15. September verlängert. Auch für einige Verbundstudiengänge, die für eine Kombination von Studium und Beruf beziehungsweise Ausbildung stehen, kann man sich noch einschreiben. In Corona-Zeiten legt sich die Hochschule mächtig für ihre Studienstarter ins Zeug.

Der Start ins Studium ist die Zeit der tausend Fragen. Und eines steht fest: „Auch in Zeiten von Corona haben wir für unsere Erstsemester-Studierenden ganz schnell die Antworten parat“, verspricht Prof. Dr. Stefan Böcker, Dekan des Fachbereichs Technische Betriebswirtschaft, „unsere Hochschule ist bekannt dafür, Studienstarter bestmöglich zu unterstützen. Daran ändert auch Corona nichts.“ Schon jetzt, einige Wochen vor dem Studienstart, stehen mehrere Coaches mit Rat und Tat zur Seite. Stundenpläne werden individuell in Videokonferenzen erstellt. Neu ist zudem ein Mentorenprogramm. „Die Sorge, dass man durch Corona beim Start ins Studium auf sich allein gestellt ist, ist unbegründet. Im Gegenteil“, fasst Prof. Böcker zusammen. „Wer sich bewirbt, kann sich sicher sein, dass wir unterstützen, wo wir können.“

Bis zum 15. September können sich Studieninteressierte noch für die Studiengänge Elektrotechnik, Medizintechnik, Technische Informatik sowie den Verbundstudiengang Elektrotechnik bewerben. Auch in den Studiengängen Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsingenieurwesen, die auch als internationale Varianten angeboten werden, Wirtschaftsingenieurwesen - Energie und Gebäude sowie in den Verbundstudiengängen Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsrecht und Betriebswirtschaft mit der Studienrichtung Wirtschaftsrecht gibt es aktuell noch freie Studienplätze.

Alle beschriebenen Studiengänge in Hagen sind zulassungsfrei, ein Numerus Clausus besteht also nicht. Studienbeginn ist, je nach Studiengang, am 28. September oder am 19. Oktober, ein spezieller Mathematik-Brückenkurs startet bereits vorher. Ein detailliertes Beratungsangebot zur Studienorientierung gibt es am 3. September.

Die Bewerbung erfolgt online unter www.fh-swf.de/bewerbung. Informationen zu allen Studienangeboten der Hochschule gibt es auf der Internetseite www.fh-swf.de unter der Rubrik Studieninteressierte.