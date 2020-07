Seit Beginn der Corona-Einschränkungen Mitte März wurde in den Bussen der Hagener Straßenbahn die vordere Tür gesperrt und der Ticketverkauf durch den Fahrer eingestellt. Nachdem in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens wieder etliche Lockerungen umgesetzt wurden, hebt die Hagener Straßenbahn diese Einschränkung nunmehr sukzessive wieder auf.



Um weiterhin beim Ticketverkauf den nötigen Infektionsschutz zu gewährleisten, werden die Fahrerarbeitsplätze vom Fahrgastinnenraum mittels einer Glasscheibe voneinander getrennt.

Diese Scheiben sind bereits in zahlreichen Fahrzeugen installiert, so dass ab Montag, 27. Juli, zunächst auf den Linien 512, 519, 521 und 542 die vordere Tür wieder geöffnet wird und der Vorne-Einstieg verbindlich vorgeschrieben ist.

Nach der Ausstattung weiterer Fahrzeuge mit den Hygienescheiben, wird diese Regelung nach und nach auf die weiteren Linien ausgeweitet.

Die Fahrzeuge sind mit entsprechenden Aufklebern versehen, die auf den Vorne-Einstieg hinweisen. Mit dem Start des Ticketverkaufs beim Fahrer werden auch verstärkt Fahrausweisüberprüfungen vorgenommen.

Die Hagener Straßenbahn weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass in den Bussen auch weiterhin Maskenpflicht besteht.