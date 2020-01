Noch kein Eis und Schnee in diesem Jahr und doch gibt es in Hagen eine Möglichkeit in der Halle Schlittschuh zu laufen. Zwar nicht für jedermann, aber für die Künstler und Akrobaten aus Moskau vom Circus on Ice.

Für die Besucher erfreulich, angenehme Temparaturen einer warmen Halle!

Die Lösung ist der Wechsel von Wasser- auf Kunststoffeis. Davon gibt es kommenden Samstag in der Stadthalle Hagen eine ganze Bühne voll.



Der legendäre Circus on Ice zeigt dort Akrobatik und Artistik auf Schlittschuhen.

Mit dem neuen Programm Triumph, werden dort 28 Künstler in traumhaften Kostümen auftreten. Es wird glitzern und funkeln mit tollen Lichteffekten, Akrobatik und Ausstrahlung. Eine Show für die ganze Familie.

Stadthalle Hagen:

Samstag, 18.01.2020

Vorstellungen um 15:00Uhr und 18:00Uhr