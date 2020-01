Valentina heißt die erste Hagenerin, die in diesem neuen Jahrzehnt geboren wurde. Der 51 Zentimeter große und 3460 Gramm schwere ganze Stolz von Mama Katharina Romanczyk und Vater Paul kam am Neujahrsmorgen im Allgemeinen Kranekenhaus gesund und munter auf die Welt. Darüber freuen sich auch die beiden Schwestern Aurelia (7) und Isabella (4), die nun bald als Mädchen-Trio die Welt erkunden können. „Das ist ein ganz besonderer Geburtstag“, finden auch die frischgebacken Eltern strahlend und freuen sich mit ihrer „kleinen Berühmtheit“.

Insgesamt kamen im vergangenen Jahr 1.344 Kinder im AKH auf die Welt, darunter dreimal Drillinge und 29-mal Zwillinge. Das Hagener Krankenhaus verfügt über ein zertifiziertes Perinatalzentrum Level 1, in dem auch Kinder mit einem Geburtsgewicht von unter 500 Gramm umfassend von den Experten der Geburtshilfe sowie der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin auf einer der größten neonatologischen Intensivstationen in NRW versorgt werden. Von dieser langjährigen Erfahrung profitieren auch alle reifen Neugeborene. Die umfassende medizinische und persönliche Betreuung dieser Babys und ihrer Eltern steht dabei im Mittelpunkt der täglichen Arbeit in der Geburtshilfe. Wie auch schon im Jahr zuvor hatten hier übrigens die Jungen die Nase vorn: 687 männlichen Babys standen 657 Mädchen gegenüber. Die meisten Kinder wurden im Oktober geboren (140), der beliebteste „Geburtstag“ war 2019 mit Abstand der Dienstag.