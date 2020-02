"Das neue Knie – rasche Genesung durch moderne Therapie“, so lautet der Titel des nächsten Patientenforums im Ev. Krankenhaus Hagen-Haspe, Brusebrinkstraße 20.

Am Dienstag, 3. März um 18 Uhr, erläutert Chefarzt Dr. Helmut Queckenstedt neue Behandlungswege für Patienten, die mit einem künstlichen Kniegelenk versorgt werden.



„Fast Track“ heißt das Programm, mit dem seit einem halben Jahr gearbeitet wird und das für sehr zufriedene Patienten sorgt. „Durch die Anwendung von gewebeschonenden Operationsverfahren und Zugangstechniken werden unsere Patienten schon seit langer Zeit früh mobilisiert“, betont Dr. Queckenstedt, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie. „Zusätzlich haben wir nun Standards etabliert, um die Patienten möglichst schnell und schmerzfrei wieder in Bewegung zu bringen.“

Ein wesentlicher Bestandteil des Programms ist die Patientenschule. Ein bis zwei Wochen vor der geplanten Operation erfahren die Patienten genau, was auf sie zukommt, lernen Ärzte und Therapeuten sowie ihre Mitpatienten kennen, die am gleichen Tag operiert werden. Durch das nötige Wissen und praktische Kompetenzen können die Patienten aktiv zu ihrer Genesung beitragen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des neuen Programms ist die verstärkte interdisziplinäre Zusammenarbeit. „Natürlich haben wir auch früher miteinander gesprochen, jedoch ist die enge Abstimmung jetzt von neuer Qualität“, erklärt der Chefarzt.

Die Patienten mit einem neuen Kniegelenk laufen in Hagen-Haspe bereits vier Stunden nach der OP die ersten Schritte. Neben der Einzeltherapie setzt das Team des Therapiezentrums am Mops erfolgreich auf die Dynamik und den gegenseitigen Ansporn in der Gruppe.

„Die Entlassung erfolgt in der Regel nach einer Woche, jedoch nur dann, wenn die Patienten unsere strengen interdisziplinären Entlassungskriterien erfüllen“, betont Dr. Queckenstedt.

Für Fragen bleibt nach dem Vortrag genügend Zeit.

Der Eintritt ist frei.