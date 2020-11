Die Deutsche Post DHL Group wappnet sich für die Weihnachtszeit. Aufgrund der Corona-Pandemie werden allein in diesem Jahr so viele Sendungen wie noch nie versendet: Vor Weihnachten rechnet die DHL mit elf Millionen Paketen pro Tag.



Damit Päckchen und Pakete rechtzeitig an Heiligabend ankommen, müssen die Sendungen im Inland bis zum 19. Dezember, 12 Uhr in Filialen oder Packstationen abgegeben werden. Für Briefe und Postkarten gilt der 22. Dezember als Stichtag. Aufgrund des besonders hohen Aufkommens an Sendungen, rät die Post zur Einplanung eines kleinen Zeitpuffers. Pakete und Päckchen in Nachbarländer müssen bis zum 14. Dezember abgegeben werden, während der 10. Dezember den letzten Termin für Sendungen in sonstige europäische Länder darstellt.

Außerhalb Europas sollen Sendungen bis zum 30. November abgegeben werden. Briefe und Postkarten sollen spätestens zwischen dem 7. Dezember (außerhalb Europas) und dem 22. Dezember (Deutschland) abgegeben werden.

Tipp: Allein in Hagen stehen mehr als 60 Anlaufstellen für Postdienstleistungen zur Verfügung. Um Wartezeiten vor Filialen möglichst zu verkürzen, empfiehlt sich eine Standortsuche zur Brief- und/oder Paketabgabe unter www.deutschepost.de/standorte.