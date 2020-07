Am Montag, 6. Juli, hat eine Kontrolle der Maskenpflicht in Bussen und an Haltestellen in Hagen stattgefunden. Zwischen 9 und 13 Uhr überprüften Mitarbeiter der Hagener Straßenbahn (HST) in Kooperation mit der Polizei die Fahrgäste. Schwerpunktmäßig wurden dabei die Fahrzeuge am Hauptbahnhof kontrolliert. Insgesamt ist die Disziplin der Fahrgäste zu loben. Nur vereinzelt musste zur Einhaltung der Trageordnung ermahnt werden.



Weitere Kontrollen geplant

In den nächsten Wochen sind weitere Überprüfungen gemeinsam mit Mitarbeitern des Ordnungsamts der Stadt Hagen beabsichtigt. Dann sollen auch die Passanten und Fahrgäste im Bereich der größten Haltestelle in Hagen zum Tragen der Masken aufgefordert werden. Darüber hinaus erfolgen Fahrausweiskontrollen mit besonderem Augenmerk auf die Abend- und Nachtstunden.

Maskenpflicht im ÖPNV

Seit Ende April setzt die HST, entsprechend der Verordnung der NRW-Landesregierung, die Maskenpflicht in ihren Bussen um. Darüber hinaus bittet sie die Fahrgäste, die bereits bestehenden Verhaltensregeln zur Eindämmung des Corona-Virus einzuhalten. Diese sind unter anderem, größtmöglichen Abstand einzuhalten und sich entsprechend der Husten- und Niesetikette zu verhalten. Die Maskenpflicht gilt auch für die Haltestellen und Haltestellenbereiche.