An den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus sind in Hagen drei Personen im Alter von 51, 71 und 92 Jahren verstorben. In Hagen gibt es 3.324 bestätigte Corona-Fälle (Stand Dienstag, 24. November), von diesen sind aktuell 661 infiziert, 2.619 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 108 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt in Hagen bei 258,1 (Vortag: 227,9).

Zwei der Patienten hatten schwere Vorerkrankungen. Insgesamt sind aktuell 661 Hagener infiziert, 2619 Personen sind bereits wieder genesen und somit 32 Menschen am Coronavirus verstorben. Weitere Informationen zum Coronavirus in Hagen gibt es auf der städtischen Internetseite www.hagen.de/corona.