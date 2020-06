Schluckdiagnostik-/Dysphagieambulanz

Schluckstörungen (Dysphagien) sind ein häufiges Symptom nach Schlaganfällen, Verletzungen des Gehirns und vielen anderen neurologischen Erkrankungen. Auch Tumorbehandlungen im Kopf/Halsbereich können Schluckstörungen verursachen.

Die Ursachen für eine Schluckstörung unterteilen wir nach der Entstehung in zwei Bereiche:

Störungen des Zentralnervensystems:

• Schlaganfälle

• Hirnblutungen

• Hirntumoren

• Schädelhirntrauma

• Cerebral entzündliche Prozesse (z.B. Meningitis)

• Morbus Parkinson

• ALS

• Multiple Sklerose

• Bulbärparalysen

• Myasthenia Gravis

• GBS

• Critical-Illness-Polyneuropathie nach Langzeitbeatmung

Direkte Erkrankungen im Kopf/Hals/Rachenbereich:

• Nach Tumorentfernung in der Mundhöhle, der Zunge, des Rachens, des Kehlkopfs

• nach Schilddrüsen-Operationen

• nach großen Halsoperationen

• bei Zenker- Divertikel

• bei Verknöcherung von Kehlkopfstrukturen (Stylohyoidales Syndrom)

• bei Verknöcherungen der Halswirbelsäule (Spondylophyten)

Schluckstörungen (Dysphagien) führen nicht nur zu einer Beeinträchtigung der Lebensqualität, weil z.B. das Essen des Lieblingsgerichts nicht mehr möglich ist, sondern können zu schwerwiegenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Das Eindringen von Nahrung oder Flüssigkeit in die Lunge kann eine Lungenentzündung verursachen. Mangel- und Fehlernährung führen zu Gewichtsverlust und Flüssigkeitsmangel.

Unter der ärztlichen Leitung von Dr. med. M. Azizi bieten wir qualifizierte, apparative und klinische Schluckdiagnostik an. Der klinische Schluckbefund umfasst eine Untersuchung der am Schluckakt beteiligten Muskulatur und Nerven. Schluckversuche mit unterschiedlichen Konsistenzen werden durchgeführt. Ergänzend besteht die Möglichkeit der endoskopischen Schluckuntersuchung.

Sowohl stationäre Patienten der Klinik Ambrock als auch Patienten, die zur ambulanten Untersuchung kommen, erhalten eine umfassende Diagnostik und ein individuelles Therapiekonzept. Neurologen und Sprachtherapeuten, die das FEES Zertifikat besitzen, bilden das Behandlungsteam. Bei entsprechender Indikation werden weitere Disziplinen hinzugezogen. Die Untersuchung des Schluckakts wird mittels fiberendoskopischer Kontrolle und nach Standard der FEES (Fiberendoscopic evaluation of swallowing) durchgeführt. Hierbei wird ein ultradünnes Chipendoskop durch die Nase im Rachen platziert. Mit Hilfe einer Kamera ist es möglich, die Strukturen und den Schluckakt beim Schlucken verschiedener Konsistenzen zu beurteilen. Während der Untersuchung bietet sich auch die Möglichkeit, Haltungsänderung und verschiedene Kompensationstechniken auf ihre Effektivität zu überprüfen. Aufbauend auf den Ergebnissen werden individuelle Therapieempfehlungen entwickelt, die den behandelnden Sprachtherapeuten an die Hand gegeben werden.

Der ambulante Patient benötigt für die Durchführung der Schluckuntersuchung keine Einweisung in die Neurologie, weil die Dysphagieambulanz vorerst nur Selbstzahler und privatversicherte Patientinnen behandelt . Hier reicht eine Terminabsprache mit der Leitung der Ambulanz. Der Patient wird von der Klinik prästationär aufgenommen und geht nach der Untersuchung wieder in den häuslichen Bereich zurück. Nach der Untersuchung wird ein ausführlicher Befund erhoben, welcher die Grundlage für die anschließende Therapie bildet. Sollte sich der Patient bereits in logopädischer Therapie befinden, erhält er einen ausführlichen Bericht über die durchgeführte Schluckuntersuchung und Empfehlungen für das weitere therapeutische Prozedere. Dieser wird an den behandelnden Arzt bzw. Schlucktherapeuten weitergeleitet. Bei Fragen ist es jederzeit möglich mit dem Untersucher Kontakt aufzunehmen.

Als Schlucktherapeuten bieten wir die praktische Ausbildung oder die Durchführung der Prüfung zur FEES- Ausbildung an.

Erreichbar sind wir von Montag bis Freitag zwischen 08.00 u. 15.30 unter der Telefonnr.: 02331-974-4150 oder 02331-974-4151 oder per mail: kristina.baldus@vamed-gesundheit.de

Sprachtherapeutische Leitung: Ärztliche Leitung:

Kristina Baldus, M.Sc. Mg. Dr. med. M. Azizi, M.A.

Diplom-Logopädin (NL) Chefarzt Neurologie

FEES-Ausbilderin

Martina Dahm

Staatl. geprüfte Atem-Sprech- und Stimmlehrerin

Diplom-Sprecherzieherin