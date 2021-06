Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

im September findet unser Facharztrepetitorium wieder in Düsseldorf statt. Am 17. - 18. September 2021 erwartet Sie ein interessantes Fortbildungsprogramm mit renommierten Referentinnen und Referenten.

Mit dem Facharztrepetitorium wollen wir vor allem angehende Neurologinnen und Neurologen bei der Vorbereitung auf die Facharztprüfung unterstützen. Natürlich sind auch alle anderen Kolleginnen und Kollegen, die ihr Fachwissen in einer kompakten Fortbildungsveranstaltung vertiefen möchten, herzlich eingeladen.

Seien Sie dabei und melden Sie sich jetzt an!

Wir freuen uns darauf, Sie bei dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen.

