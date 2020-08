Den angehenden Gesundheits- und Krankenpflegern war es ein echtes Anliegen: Beim Besuch von Bundes- und Lokalpolitikerinnen in der Bildungsakademie Volmarstein (BAVO) stellten sie kritische Fragen und formulierten klar ihre Anliegen als angehende Pflegefachkräfte. Aber dabei allein blieb es nicht. Denn die Azubis nahmen Ricarda Lang, Mitglied des GRÜNEN-Bundesvorstandes, in die Pflicht bei der Versorgung einer „Corona-Patientin“.

Im Simulationszentrum der Bildungsakademie, die zur Stiftung Volmarstein gehört, war ein Krankenzimmer nachgebaut. Eine High-Tech-Puppe, ferngesteuert von der hauptamtlichen Praxisanleiterin Beate Winter, war die Patientin. „Respekt für das, was Sie hier leisten“, so die Bundespolitikerin. Zwei Schutzkittel, zwei Handschuhe, zwei Maske und ein Visier musste sie anziehen, um die „Patientin mit Atemnot“ zu versorgen. „Wenn man hier in Schutzkleidung vor dem Bett steht, bekommt man schon ein Gefühl dafür, was das in Wirklichkeit für eine Pflegekraft bedeutet“, so Ricarda Lang.

Daniela Massoli, Geschäftsführerin der Bildungsakademie, Karen Haltaufderheide und Kirsten Degim von der GRÜNEN-Kreistagsfraktion diskutierten anschließend mit den Azubis über die Zukunft der Pflege.

„Die Pflege braucht nicht nur mehr Wertschätzung, sondern auch konkret Verbesserungen der Arbeitsbedingungen“, so Daniela Massoli.