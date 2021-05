"Wir sind ein Zusammenschluss Hagener Bürger, die sich dafür einsetzen, Hagen von einer durch Stau und Smog belasteten Autostadt zu einer fahrradfreundlichen und fußgängerfreundlichen Stadt zu entwickeln. Unter dem Motto "Mehr Rad in Hagen wagen" (Ein anderes Hagen ist möglich) haben wir eine Fahrrad-Demo am Samstag, 5. Juni, angemeldet.", schreibt Nikolaj Krieg, der Sprecher der Verkehrswende Hagen in der Ankündigung.

Start der Fahrrad-Demo ist um 14 Uhr an der Polizeiwache in Hohenlimburg, das Ende ist gegen 17 Uhr an der Springe.

"Wir hoffen möglichst viele Menschen dafür gewinnen zu können um ein starkes Zeichen für die Wichtigkeit der Verkehrswende (insbesondere Radverkehr) in Hagen zu setzen.", so Krieg weiter.

Mehr Infos

Mehr Infos hierzu gibt es unter anderem unter: https://verkehrswende-hagen.de/mehr-rad-in-hagen-wagen-ein-anderes-hagen-ist-moeglich/