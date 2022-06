Der Vorsitzende des Fördervereins der FF Boele-Kabel Jörg Klepper erklärt im nachstehenden Video den Ablauf und Einzelheiten des Festprogramms.

Das Jubiläumsfest wird rund um das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Boele-Kabel in der Steinhausstraße und erstmalig am gesamten Wochenende am 18. + 19. Juni 2022 stattfinden.

Dafür hat der Förderverein der FF Boele-Kabel ein sehenswertes Programm zusammen gestellt.

Highlights dieses Event-Wochenendes werden sein:

Beginn Samstag ab 12:00 Uhr:

14:00 Uhr Programm, u. a. Präsentation Polizei, THW u.v.m.

20:00 Uhr Auftritt der Showband "Fabulous Music Factory"

Unter der Gesamtleitung des internationalen Musikkünstlers MICHAEL MEIER aus Unna, werden Hits von Michael Jackson, den Blues Brothers, P!NK, ABBA, Lady Gaga, Elvis, Kiss und vielen anderen Musik Stars in Boele-Kabel präsentiert.

Showmaster GARRY GRAND führt als interaktiver Entertainer stilecht durch die große Las Vegas Show.

200 originalgetreue Kostüme machen diese Show einzigartig und bringen die größten Stars der letzten fünf Dekaden zurück auf die Bühne.

Begleitet wird die Show von langjährig erfahrenen Profimusikern.

Beginn Sonntag ab 11:00 Uhr:

12:00 Uhr Auftritt Landespolizeiorchester NRW

13:00 Uhr Festakt, u.a. mit dem Oberbürgermeister der Stadt Hagen

14:00 Uhr Auftritt der "Brass Band" vom Landespolizeiorchester NRW

15:00 Uhr Auftritt Ruhrtaler Böhmische

Die Musik-Events werden auf einer großen Außenbühne mit Videoübertragung in die Fahrzeughalle stattfinden.

Für die Besucher ist das gesamte hochkarätige Programm kostenlos zu sehen.

An beiden Tagen wird auch für das leibliche Wohl der Gäste bestens gesorgt.



Informationen rund um die Freiwillige Feuerwehr Boele-Kabel unter folgendem Link:

Förderverein Freiwillige Feuerwehr Boele-Kabel