Manchmal tut es gut, sich in seiner Trauer mit Gleichgesinnten zu treffen und mal nicht alleine zu frühstücken. Die Mitarbeiterinnen des ambulanten Hospizdienstes DA-SEIN laden am 3. März um 10 Uhr zu einem gemeinsamen Frühstück ins Wichernhaus der Diakonie-Mark-Ruhr in der Martin-Luther-Straße 11 ein.



Hier haben Trauernde die Möglichkeit, Erinnerungen und Gefühle, die im Alltag oft ungehört bleiben, in einem geschützten Raum mit Gleichgesinnten aus zu tauschen.Eingeladen sind Trauernde unabhängig von ihrer Konfession und Nationalität. Das Frühstückstreffen wird von Mitarbeiterinnen das ambulanten Hospizdienstes DA-SEIN begleitet, die zuhören wollen und gesprächsbereit sind.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen unter Tel. 02331-37511 99.