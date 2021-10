DORTMUND/WITTEN. Die Autobahn Westfalen repariert an der A44 und der A45 Fahrbahnschäden. Dazu finden in der kommenden Woche Arbeiten auf der Strecke statt, bei denen der Verkehr mit reduzierter Geschwindigkeit an den gesperrten Spuren vorbeigeleitet wird. Zudem müssen folgende Anschlussstellen ganz oder teilweise gesperrt werden:

A44

Sperrung Verbindungsfahrbahn von der A44, Fahrtrichtung Dortmund, auf die A45, Fahrtrichtung Dortmund/Hannover, am Donnerstag, 14. Oktober, 9 Uhr, bis Freitag 15. Oktober, 6 Uhr.

A45

Sperrung Ausfahrt Dortmund-Eichlinghofen in Fahrtrichtung Frankfurt am Freitag, 15. Oktober, 19 Uhr bis Samstag, 16. Oktober, 6 Uhr. Eine Umleitung ist jeweils ausgeschildert. Rettungskräfte können die gesperrten Bereiche während einer Einsatzfahrt passieren.