Auch in der Zeit von Montag, 4., bis Samstag, 16. Januar finden im Hagener Stadtgebiet wieder kommunale Geschwindigkeitsüberwachungen an Gefahrenstellen, Unfallschwerpunkten und in schutzwürdigen Zonen statt.

Geschwindigkeitskontrollen sind eine präventive Maßnahme, um mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu erreichen. Die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist weiterhin Unfallursache Nummer Eins. Die regelmäßige Überwachung gilt vor allem dem Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger oder Radfahrer. Jeder Messpunkt wird weiterhin im Benehmen mit der Polizei festgelegt.

Die Messstellen der kommenden Tage sind:

Montag, 4. Januar

Stadionstraße

Heinrichstraße

Berchumer Straße

Am Berge

Dienstag, 5. Januar

Gotenweg

Lange Straße

Boeler Straße

Heidestraße

Funckestraße

Eppenhauser Straße

Jahnstraße

Königsberger Straße

Mittwoch, 6. Januar

Im Sonnenwinkel

Im Kley

Am Berghang

Lahmen Hasen

Rembergstraße

Feithstraße

Obernahmerstraße

Wiesenstraße

Donnerstag, 7. Januar

Haldener Straße

Schwelmstück

Holthauser Straße

Oststraße

Hasselbach

Elseyer Straße

Alte Heerstraße

Freitag, 8. Januar

Hochstraße

Friedensstraße

Thünenstraße

Ergster Weg

Schälk

Steltenbergstraße

Berliner Allee

Samstag, 9. Januar

Herbecker Weg

Zur Hünenpforte

Wasserloses Tal

Lenneuferstraße

Montag, 11. Januar

Gabelsbergerstraße

Büddingstraße

Wiener Straße

Kölner Straße

Dienstag, 12. Januar

Hüttenbergstraße

In der Welle

Silscheder Straße

Im Lindental

Buschstraße

Vossacker

Detmolder Straße

Hagener Straße

Mittwoch, 13. Januar

Oedenburgstraße

Schlesierstraße

Jägerstraße

Stormstraße

Jungfernbruch

Hohensyburgstraße

Poststraße

Donnerstag, 14. Januar

Schwerter Straße

Nöhstraße

Wörthstraße

In der Welle

Ribbertstraße

Schillerstraße

Sonntagstraße

Freitag, 15. Januar

Franzstraße

Hestertstraße

Am Quambusch

Lindenstraße

Höxterstraße

Am Karweg

Heubingstraße

Preußerstraße

Samstag, 16. Januar

Volmeabstieg

Neue Straße

Dahler Straße

Eckeseyer Straße

Darüber hinaus muss im gesamten Stadtgebiet mit weiteren Kontrollen durch das Ordnungsamt gerechnet werden. Die stationären Geschwindigkeitsüberwachungen sowie die möglichen mobilen Messplätze sind auch im Stadtplan auf www.hagen.de einzusehen.