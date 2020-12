Gottesdienst Aufzeichnung vom Heiligen Abend im Lokalkompass

Der Wortgottesdienst vom Nachmittag des Heiligen Abends aus der kath. St. Johannes-Baptist-Kirche in Hagen-Boele, ist geg. Abend als Aufzeichnung für alle daheimgebliebenen Christen im Lokalkompass & auf Youtube unter: "Wortgottesdienst am Heiligen Abend in HA-Boele" mit Pfarrer Christoph Schneider zu sehen.