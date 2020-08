Bereits im vergangenen Jahr fand landesweit eine gemeindeübergreifende Aktion zur Aufdeckung von wohnungswirtschaftlichen Missständen in Beständen eines Unternehmens statt. Nach Rückmeldung aus den Kommunen sind zahlreiche damals aufgedeckten Missstände nicht oder nur unzureichend behoben worden. Aus diesem Grund fand heute, Donnerstag 13. August, erneut eine vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung initiierte Kontrollaktion unter Beteiligung der Stadt Hagen statt.



„Gemeindeübergreifend hinschauen und eingreifen: Das ist das Ziel der heutigen Kontrollen in den Wohnungsbeständen des Unternehmens das in zahlenreichen Städte Wohnungsbestände hält. Nach Hinweisen aus den Kommunen zeigt sich: Zahlungsrückstände für Wasser-, Abwasser-, Strom- und/oder Wärmeleistungen oder Maßnahmen zur Instandhaltung werden oftmals erst auf wiederholtes Tätigwerden von Behörden betrieben.

Das ist kein verantwortungsbewusstes Verhalten eines Unternehmens und schadet dem Vertrauensverhältnis zwischen Mieter- und Vermieterschaft. Die Landesregierung steht an der Seite der Mieterinnen und Mietern. Gemeinsam mit den Kommunen decken wir Missstände auf. Die Initiative zeigt aber auch: Unsere Arbeit hat in einzelnen Wohnungsbeständen auch zu Verbesserungen geführt“, sagt Ministerin Ina Scharrenbach.

„Wir halten den Kontrolldruck bezüglich Wohnungskontrollen allgemein in Hagen mit unterschiedlichen Schwerpunktkontrollen seit Jahren hoch. Auch heute war unser eingespieltes Team mit Mitarbeitern aus der Abteilung „Wohnen“, der Bauordnung, der Feuerwehr und des Umweltamtes im Einsatz. Wir freuen uns, dass uns das Ministerium mit dem Aktionstag unterstützt und die Kräfte der unterschiedlichen Kommunen bündelt, um noch erfolgreicher gegen die Wohnungsmissstände vorzugehen“, ergänzt Oberbürgermeister Erik O. Schulz.

Auf Initiative der Landesregierung kommen Vertreterinnen und Vertreter aus den betroffenen Kommunen zusammen, um sich über das Geschäftsgebaren des Immobilienbesitzers und -Verwalters auszutauschen.