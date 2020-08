Da ein positiver Coronafall in der Schülerschaft aufgetreten ist, befindet sich eine Klasse der Fritz-Steinhoff-Gesamtschule seit Montag vorsorglich in Quarantäne.



Die Schülerinnen und Schüler der Klasse wurden am Dienstag durch Mitarbeiter des Gesundheitsamtes der Stadt Hagen abgestrichen. Alle Betroffenen müssen bis zum Vorliegen der Testergebnisse zunächst in Quarantäne bleiben. Über das weitere Vorgehen entscheidet das Gesundheitsamt im Rahmen des Infektionsschutzes, sobald die Testergebnisse vorliegen.