Die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) weitet ihr Informationsangebot für die Wirtschaft aus. Die SIHK-Krisenhotline 02331-390-333 ist für Unternehmen im Märkischen Kreis, dem südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Hagen ab sofort von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr erreichbar.

„Darf ich mein Geschäft noch öffnen? Wie kann ich die Liquidität meines Unternehmens sichern? Wie erhalte ich Kurzarbeitergeld? Eine Orientierung und erste Antworten auf diese und weitere Fragen geben SIHK-Experten aus den Bereichen Förderhilfen, Fördergelder, Kurzarbeitergeld, Handel, Gastronomie, Aus- und Weiterbildungsprüfungen sowie Internationaler Handel. Eine Übersicht über häufig gestellte Fragen und Antworten findet sich zudem unter www.sihk.de/coronavirus. Fragen können auch per Mail an krisenhotline@hagen.ihk.de gesendet werden, die SIHK-Experten melden sich dann bei den Unternehmen“, so SIHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Ralf Geruschkat.