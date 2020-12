Auch in den nächsten Tagen finden im Hagener Stadtgebiet wieder kommunale Geschwindigkeitsüberwachungen an Gefahrenstellen, Unfallschwerpunkten und in schutzwürdigen Zonen statt.



Die Messstellen der kommenden Tage sind:

17. Dezember: Ergster Weg, Hohenlimburger Straße, Boeler Straße, Friedensstraße, Alte Heerstraße, Neuer Schloßweg, Bergstraße, Blumenstraße.

18. Dezember: Holthauser Straße, Schälker Landstraße, Jahnstraße, Haldener Straße, Lortzingstraße, Cunostraße, Heinrichstraße, Dümpelstraße.

19. Dezember: Auf dem Lölfert, Heidestraße, Iserlohner Straße, Zur Hünenpforte.

Darüber hinaus muss im gesamten Stadtgebiet mit weiteren Kontrollen durch das Ordnungsamt gerechnet werden. Die stationären Geschwindigkeitsüberwachungen sowie die möglichen mobilen Messplätze sind auch im Stadtplan auf www.hagen.de einzusehen.