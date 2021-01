Mit virtuellem Sekt hat der Stadtanzeiger sein tausendstes Mitglied in der Facebookgruppe „Lokalkompass Herdecke/Wetter“ begrüßt. Gleich zehnmal so viel tummeln sich bereits in der Facebookgruppe „Lokalkompass Hagen“. Aber was genau hat es mit der Gruppe auf sich und was für Vorteile bietet es die-ser Beizutreten? Ganz einfach; News aus erster Hand und Mitgestaltung unseres Anzeigenblattes.

Der Lokalkompass auf www.lokalkompass.de ist die BürgerCommunity des Stadtanzeiger Herdecke / Wetter und das heißt; Jeder kann mitmachen. Wer möchte kann dort schreiben, was im eigenen Stadtteil bewegt und den Stadtanzeiger mitgestalten, denn gute Beiträge finden den Weg in die gedruckte Ausgabe oder in die Facebookgruppen „Lokalkompass Herdecke/Wetter“ oder „Lokalkom-pass Hagen“.

Dort sind die informativsten Nachrichten und viele interessante Geschichten und Reportagen zu finden. Auch die schönsten Schnappschüsse und interessante Videos unterhalten in der Facebookgruppe.

Ebenfalls findet ein reger Austausch der Mitglieder über die Themen statt, die in der Region bewegen. Das Team des Stadtanzeigers freut sich auf Eure Beiträge, auf Eure Bilder, Eure Anregungen, auf Gedankenaustausch und Diskussion.

Wie in allen Gruppen gilt auch hier: Ein respektvoller Umgang und ein „guter Ton“ sollte selbstverständlich sein.