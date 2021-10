HAGEN. Anlässlich des Welthospiztags am Samstag, 9. Oktober, stellt sich das Hospizdienst-Team in der Stadtbücherei, Springe 1, vor. Von 10 bis 14 Uhr werden dort Fragen beantwortet; auch interessierte Ehrenamtliche können sich an diesem Tag gerne an die Diakonie Mark-Ruhr wenden.

„Vielen Menschen hilft es die Sicherheit zu kennen, sich bei schwerer Krankheit und am Lebensende gut begleitet und versorgt zu wissen und nicht das Gefühl haben zu müssen, anderen zur Last zu fallen oder gar alleine zu sein“, weiß Gisela Fiukowski zu berichten, die gemeinsam mit Kristina Zawistowski und Andrea Strehl den Hospizdienst koordiniert.

„Wir laden daher zum gemeinsamen Gespräch und Austausch ein. Wir lassen keinen alleine sterben und sind mit unseren Ehrenamtlichen verlässlicher Begleiter am Ende des Lebens.“

Der ambulante Hospizdienst der Diakonie Mark-Ruhr ist unter Tel. 02331/3751199 zu erreichen, sowie persönlich im Beratungszentrum, Körnerstraße 82.

Zum Beratungszentrum gehören auch die Angebote Pflegeberatung und Krebsberatung. Auch diese werden am Samstag, 9. Oktober, in der Stadtbücherei Hagen mit vor Ort sein.

Der diesjährige Welthospiztag steht unter dem Motto „Leben! Bis zum Schluss.“.