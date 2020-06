Die Pandemie ist auch am Ausbildungsmarkt nicht spurlos vorbeigegangen.Es ist jedoch weniger das Angebot, sondern eher die Nachfrage nach Ausbildungsstellen,

die Anlass zur Sorge gibt. „Viele Jugendliche haben in der Corona-Zeit andere Probleme und die Suche nach einer Ausbildungsstelle

stand nicht ganz oben auf ihrer Liste. Auch deshalb ist die Zahl der Bewerberim Ennepe-Ruhr-Kreis stark zurückgegangen“, so Katja Heck, Vorsitzende

der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hagen.

„Gleichzeitig haben vieleUnternehmen ihre Entscheidungen über die Besetzung freier Lehrstellen verschoben.

Die Folge ist, dass wir noch 1.500 Ausbildungsstellen unbesetzt

haben, über 800 alleine im Kreis. Das sind jede Menge Chancen für Jugendliche,

die jetzt aktiv werden müssen! Alternativen wie ein Auslandsjahr, dasjetzt eben nicht geht, können auch nach dem erfolgreichen Abschluss angegangen

werden.“

Der Ausbildungsmarkt 2020 ist wegen Corona sehr speziell. Aufgrund des stark

eingeschränkten Schulbetriebes haben viele Schülerinnen und Schüler wenig Motivation

und Perspektive für die Ausbildungssuche gehabt. Die Zahl der Bewerber

hat sich im Ennepe-Ruhr-Kreis im Vergleich zum Vorjahr um fast 22 Prozent auf

1.563 verringert, 700 sind aktuell noch unversorgt. „Wer denkt schon daran, sich

um einen Ausbildungsplatz zu kümmern, wenn er nicht mal weiß, ob Klausuren

stattfinden können und wie der Schulabschluss zustande kommt“, so Heck weiter.

„Leider konnten die Berufsberater auch nicht in die Schulen, um die Jugendlichen

direkt anzusprechen. Wir erreichen die Schüler nur mit unseren Onlineangeboten –und, noch wichtiger, wenn sie sich bei uns melden. Individuelle und ausführliche

Beratungen machen wir dann in gewohnter Qualität per Telefon. Problematisch

ist aber, dass keine Ausbildungsmessen stattfinden können und diese Möglichkeit

der direkten Kontaktaufnahme zwischen Ausbildungssuchenden und Betrieben ausfällt."

Die Unternehmen lassen sich mehr Zeit mit der Nachwuchskräftegewinnung. Derzeit sind im Ennepe-Ruhr-Kreis von den gemeldeten 1.700 Ausbildungsstellen noch gut 800 unbesetzt. „Selbst in dieser schwierigen Zeit ist die hohe Ausbil-dungsbereitschaft der heimischen Wirtschaft bemerkenswert. Besonders gute Chancen bestehen im Büro, im Gesundheitsbereich, im Handel sowie im Hand-werk“, so die Agenturchefin. „Ich kann jedem Jugendlichen nur empfehlen, jetzt eine Ausbildung zu machen.“

Jugendliche, die eine Lehrstelle suchen, können sich immer bei der Berufs-beratung der Agentur für Arbeit Hagen informieren. Termine für eine ausführliche Beratung können unter der kostenlosen Hotline 0800 4 5555 00 vereinbart werden. Zusätzlich wurde vormittags eine weitere Hotline unter 02331 202-450 eingerichtet.

Unternehmen, die eine freie Ausbildungsstelle melden möchten, erreichen den Arbeitgeber-Service kostenlos unter der Rufnummer 0800 4 5555 20.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) stellt jungen Menschen ein breites Spektrum an Online-Angeboten im Bereich der Berufs- und Studienwahl zur Verfügung.