WETTER. Liegt meine Adresse im geförderten Breitband-Ausbaugebiet? Das können Interessierte seit Anfang November auf einer detaillierten Karte online auf der Homepage der Stadt Wetter (Ruhr) nachprüfen. Darauf weist jetzt die städtische Wirtschaftsförderung hin.

Diese vom EN-Kreis geschaffene Karte zeigt adressgenau, wo in der Harkortstadt der Breitbandausbau des Internets gefördert wird.Die geförderten Adressen sind in der Karte mit einem grünen Punktsymbol an der Hauskoordinate markiert. Diese Adressen wurden vom Kreis für den geförderten Breitbandausbau beauftragt. Darüber hinaus findet man in einzelnen Karten gelbe Dreiecksymbole. Für diese Adressen läuft die Prüfung, ob sie im Zuge des geförderten Ausbaus mit ausgebaut werden können. Eine verbindliche Entscheidung wird vom TKU erst mit Abschluss der konkreten Planung getroffen. Adressen, die weder beauftragt werden konnten noch in der Prüfung sind, werden nicht dargestellt.

