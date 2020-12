Zwei Gottesdienste unter Beteiligung der jungen Bühne LUTZ haben jetzt in der Johanniskirche am Hagener Markt stattgefunden - mit Auszügen aus den Stücken „Die Eiskönigin“ und „Nathan“.

„Ich bin froh, dass wir die Gottesdienste in dieser Weise gestalten konnten. Die Themen der Stücke, Freundschaft in schweren Zeiten und Toleranz zwischen den Religionen, passen gut zu unserer Botschaft“, sagt Pfarrerin Katharina Eßer, „Und auch unsere Gottesdienstbesucher*innen waren begeistert.“

Hintergrund dieser relativ spontanen Kooperation ist die Corona-Situation, die viele Menschen mit künstlerischen Berufen in massive finanzielle Schwierigkeiten bringt. „Das Kultursekretariat NRW hat in diesem Zusammenhang Gelder für freischaffende Künstler freigegeben, die in Gottesdiensten auftreten“, erklärt die Pfarrerin.

Schnell war über das Hagener Kulturbüro der Kontakt zu LUTZ-Leiterin Anja Schöne hergestellt. „Wir alle waren begeistert von der Idee und sind es im Nachhinein noch immer, weil es einfach toll war“, so Katharina Eßer, die hofft, dass „wir in Zukunft an diese Zusammenarbeit anknüpfen können.“