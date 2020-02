Auf „Koloniale Spuren in Hagen“ können sich die Teilnehmer einer besonderen Stadtführung am Samstag, 29. Februar, von 14.30 Uhr bis ca. 16.30 Uhr begeben.



Der Treffpunkt ist am Fuße des historischen Rathausturms, Friedrich-Ebert-Platz in Hagen, direkt vor dem ehemaligen „Ratskeller“. Durchgeführt wird der Rundgang von Barbara Schneider, Fabian Fechner und Studierenden des Seminars „Hagen postkolonial". Die Teilnahme kostenlos und eine Anmeldung nicht erforderlich.