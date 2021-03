Laptops „außer Dienst“ müssen nicht verschrottet werden oder im Schrank verstauben. Aus diesem Grund hat sich bei Dörken die Initiative „Homeschoolinghilfe“ gebildet und die erfüllt zwei gleich Ziele auf einmal: Alte, aber noch funktionsfähige Geräte erhalten ein neues, sinnvolles Leben und Schülern, denen kein Laptop für das Homeschooling zur Verfügung steht, bekommen ein eigenes leistungsfähiges Gerät.



Alle Laptops wurden mit einer neuen Festplatte, einem neuen Betriebssystem, einem Office-Paket und einem Headset aufgerüstet. Um die Kosten dafür zu decken, wurden im Rahmen einer Crowdfunding-Aktion unter allen Dörkianern zusätzlich noch rund 1.000 Euro gesammelt. Die Dörken-Mitarbeiter der Initiative haben - mit Unterstützung der IT - die neue Hard- und Software in ihrer Freizeit installiert und die Geräte getestet. Ergebnis: So gut wie neu!