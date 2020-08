Aufgrund von Bauarbeiten ist die Straße Felsental derzeit gesperrt. Davon sind auch die Busse der Hagener Straßenbahn AG (HST) betroffen.



Die Linie 527 fährt deshalb voraussichtlich bis Dienstag, 18. August, eine Umleitung in beide Fahrtrichtungen über die Willdestraße und die Schultenhardtstraße. Die Haltestellen Am Waldesrand und Felsental können für die Dauer der Baumaßnahme nicht angefahren werden und entfallen solange ersatzlos. Stattdessen hält die 527 an den Haltestellen Willdestraße und Walddorfstraße, die beide im Umleitungsverlauf liegen. Zusätzlich richtet die HST eine provisorische Haltestelle auf der Schultenhardtstraße ein.