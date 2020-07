Die Mehrwertsteuer wird gesenkt – so ist es seit gestern beschlossen. Die reduzierten Steuersätze gelten ab Mittwoch, dem 1. Juli. Statt 19 Prozent werden dann nur noch 16 Prozent Steuern fällig, der ermäßigte Steuersatz sinkt von 7 auf 5 Prozent. Doch was müssen Verbraucher und Betriebe jetzt wissen?



Wer zuhause sparen will, der sollte am 30. Juni sicherheitshalber seine Zählerstände von Strom, Wasser, Gas etc. dokumentieren bzw. fotografieren. Weitere Tipps rund um die Senkung der Mehrwertsteuer finden Sie im aktuellen INFO-Service Nr. 14: „Mehrwertsteuerreduzierung – Unsere Tipps für Kunden und Unternehmer“. Interessierte erhalten das Material kostenfrei unter Tel. 0211- 99175-45.

Für die Unternehmen bedeutet die Umstellung viel Arbeit: Kassen- und Rechnungssysteme müssen angepasst und eingehende Rechnungen noch strenger als sonst geprüft werden. Deshalb klärt der INFO-Service auch darüber auf, welche Zugeständnisse die Finanzverwaltung macht und wo Unternehmen von Übergangs- und Vereinfachungsregeln profitieren. Von G wie Gutschein über P wie Pauschalrabatt bis U wie Umsatzsteuervordrucke – im Ratgeber des Steuerzahlerbunds sind die wichtigsten Hinweise für Betriebe verständlich zusammengefasst.